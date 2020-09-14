Кому ещё разрешили работать в выходные в Казахстане

Сегодня на заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова, с учетом стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и в целях снижения потока посетителей в будние дни, было принято решение разрешить функционирование в выходные дни:

салонов красоты, парикмахерских, объектов, оказывающих косметические услуги (регистрация на портале infokazakhstan.kz, 4 кв.м. на 1–го посетителя по предварительной записи);

фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, тренажерных залов, спортивных комплексов, СПА-салонов, саун, бассейнов (регистрация на портале infokazakhstan.kz, заполняемость не более 30%, но не более 50 человек, предварительная запись, соблюдение масочного режима и социальной дистанции);

религиозных объектов (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий).

По итогам обсуждения с государственными органами, НПП «Атамекен» и отечественными товаропроизводителями, была снижена предельная розничная цена на одноразовые медицинские маски с 80 до 60 тенге, т.е. на 25%.

Также, было принято решение об автоматическом продлении назначения адресной социальной помощи (АСП) в четвертом квартале 2020 года получателям третьего квартала, без их обращения в государственные инстанции. Данная мера позволит исключить массовое скопление людей в государственных органах, тем самым минимизировать риски заражения граждан коронавирусной инфекцией.

По итогам совещания заместитель Премьер-Министра дал ряд других поручений.

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