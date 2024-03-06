Кому хотят снизить порог выхода на пенсию в Казахстане, сообщил премьер-министр

Спасателей могут приравнять по статусу к сотрудникам правоохранительной системы, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос, сообщает informburo.kz

«Постановлением правительства от 29 августа 2023 года в структуре МЧС вновь создано 19 государственных учреждений «Оперативно-спасательный отряд» (оперативно-спасательные отряды выведены из состава ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ»). В настоящее время МЧС прорабатывается вопрос перевода спасателей в категорию аттестованных сотрудников, что позволит снизить порог выхода на пенсию и приравнять статус спасателя к правоохранительной системе», – отметил премьер-министр.

По его словам, также рассмотрен вопрос осуществления жилищных выплат сотрудникам органов гражданской защиты.

«В целом поддерживается. В настоящее время разработаны соответствующие поправки, которые в установленном порядке проходят процедуру согласования», – отметил Олжас Бектенов.

Он напомнил, что в 2023 году зарплату военнослужащим и сотрудникам МЧС повысили в среднем на 40%, а также установили доплату в размере 70% от должностного оклада спасателям за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни.

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