Кому и почему отказано в поступлении в первый класс в Костанае, рассказали в отделе образования

Первый раз в первый класс в Костанае в этом учебном году отправится 3837 детей. Прием документов через электронные системы Егов и Сакура завершен.

На это у родителей было четыре месяца. Второй год подряд сдать документы можно не выходя из дома, используя электронные платформы.

«Подано всего 4738 заявлений в электронном формате, из них через Егов — 336, через портал сакура 4402 заявления было подано. Если родители сталкивались с проблемами, трудностями, в каждой организации образования есть уголок самообслуживания, где помогали специалисты, сотрудники школы для зачисления в первый класс подавать документы родителям», — говорит заместитель руководителя отдела образования Костаная Биби Карыбаева.

Однако не все дети, чьи родители отправляли документы, пойдут в этом году в первый класс. На это есть ряд причин.

«По состоянию на 1 августа зачислено 3837 детей и 901 отказано по следующим причинам — это неполный пакет документов, подача документов не по микрорайону либо отозваны самим заявителем. Из 3837 детей — 692 заявления подано на казахский язык обучения», — сообщила Биби Карыбаева.

На 173 первоклассника будет больше в этом учебном году, по сравнению с прошлым. Желающих обучаться на государственном языке, отметили в отделе образования, также стало больше. Тройку лидеров по количеству первоклассников открывает школа №27. Здесь за парты сядет 219 детей, в школу-гимназию №3 отправится 206 первоклашек, в образовательную школу №16 — 194. Традиционно родители стремятся определить детей в школы-гимназии, лицеи и школы, находящиеся в центре города.

«Имеется проблема перегруженности — это школа гимназия 5А, школа-лицей №1, №3 школа-гимназия, ОШ №23, ОШ №27. Предлагались следующие пути решения — в каждой школе составлялись резервные списки, куда записывали детей и по мере выбывания детей, дети из резервных списков зачислялись в первый класс. Также родителям предлагали альтернативу — предлагались места в близлежащих школах», — отметила специалист.

Предусмотрели и вариант решения проблемы для тех, кто не успел подать документы своевременно. Сделать это родители могут теперь уже не в электронной системе, а непосредственно в самой школе по месту жительства.

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