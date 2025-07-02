Национальный банк подготовил проект изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального банка РК, сообщает Zakon.kz.
Проектом предлагается все платежи по договорам долевого участия при покупке доли в строящихся жилых домах производить исключительно в безналичной форме.
Также третьим лицам хотят запретить обращать взыскания на суммы возмещения материального ущерба и предоставления необходимой помощи физическим лицам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.
Реализация данных мер повысит защиту прав граждан, выступающих в качестве дольщиков, участников финансовых операций и получателей материальной помощи по результатам чрезвычайных ситуаций, пояснили в Нацбанке
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