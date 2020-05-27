Кому и сколько? Изменен бюджет Костанайской области на 2020-2022 годы

Сегодня состоялась внеочередная сессия Костанайского областного маслихата. Одним из основных пунктов повестки дня очередной сессии областного маслихата стал вопрос освоения бюджета за 2019 год и уточнение областного бюджета на 2020-2021 годы.

В ходе выступления председателя постоянной комиссии областного маслихата по вопросам бюджета, промышленности и развития малого и среднего бизнеса Алмы Дощановой стало известно, что в целом план поступлений областного бюджета исполнен на 101,1%.

«В отчетном году в областной бюджет сверх плана поступило 2,3 млрд. тенге, в сравнении с 2018 годом поступления увеличились на 39,9 млрд. тенге. Расходы областного бюджета составили 232,7 млрд. тенге. Исполнение по расходам составило 100%. Наибольший удельный вес в областном бюджете занимают расходы на реальный сектор экономики — 128,9 млрд. тенге или 55,4%»,- сказала Алма Дощанова.

Кроме того акимат области вносит на утверждение проект решения Костанайского областного маслихата об уточнении областного бюджета на 2020-2022 годы.

Из них более 180 млн тенге планируют выделить на разработку проектно-сметной документации по 27 проектам «Ауыл Ел Беcігі» в 12 сельских населенных пунктах для дальнейшей реализации в 2021 году за счет трансферта из республиканского бюджета.

Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог — 867,4 млн тенге. Из них: 200 млн тенге на выполнение работ по текущему содержанию автомобильных дорог областного значения; 22 млн. тенге на разработку проектно-сметной документации по проекту капитального ремонта Костанайского колледжа автомобильного транспорта.

Управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства планируют выделить 361,7 млн. тенге. В том числе: 59 млн тенге на завершение строительства водопровода в селе Пешковка Федоровского района; 51 млн тенге — на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды в целях бесперебойного обеспечения питьевой водой жителей 9 сельских населенных пунктов области с охватом населения 5 356 человек.

Управлению здравоохранения — 192,5 млн. тенге. Из них 28,0 млн. тенге на разработку проектно-сметной документации по проекту капитального ремонта здания Камыстинской центральной районной больницы.

Управлению ветеринарии планируется выделить 102,8 млн. тенге. 22,2 млн. тенге — на отлов и уничтожение бродячих кошек и собак.

Более того, управлению строительства, архитектуры и градостроительства возможно выделят 298,1 млн. тенге. Департаменту полиции — 20,0 млн. тенге. Управлению физической культуры и спорта — 900 тысяч тенге.

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