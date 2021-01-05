Кому и сколько платить за ОСМС в 2021 году?

Проверьте свой статус застрахованности удобным способом:

— Сайт Фонда социального медицинского страхования fms.kz (всплывающее окошко в правом нижнем углу)

— Сайт электронного правительства egov.kz (в Личном кабинете и в разделе «Здравоохранение»)

— Saqtandyru-bot в Telegram (в главном меню «Определить статус застрахованности»)

— Мобильное приложение Qoldau 24/7 (в главном меню «Определить статус застрахованности»)

Сколько платить за ОСМС?

Если вы не застрахованы, определите размер ежемесячного платежа на ОСМС, исходя из категории плательщика:

· 15 льготных категорий граждан – взносы оплачивает государство.

· Наемный работник – оплату производит бухгалтерия работодателя. 2% оплачивает работодатель за свой счет, и 2% удерживается из з/платы работника (для сравнения, в 2020 году – 1%). При этом максимально возможный платеж 8500 тенге (то есть 2% от 10 МЗП, 425 000 х 2% = 8 500).

· ИП, владельцы КХ, лица, занимающиеся частной практикой – 5% от 1,4 МЗП (МЗП в 2021 году составляет 42 500 тенге, как и в 2020 году, поэтому размер платежа остается прежним – 2975 тенге в 2021 году).

· Самозанятый (лица, оказывающие услуги без наемных работников и регистрации ИП)/ плательщики ЕСП – 1 МРП (2917 тенге на 01.01.2021 г.) для городов республиканского и областного значения, для других населенных пунктов – 0,5 МРП (1459 тенге на 01.01.2021 г.).

· Самостоятельный плательщик – 5% от 1 МЗП (2125 тенге в 2021 году, так как размер МЗП не изменился).

· Физические лица, работающие по договору ГПХ – 2% от дохода (в 2020 году удерживался 1%), при этом максимально возможный платеж 8500 тенге (то есть 2% от 10 МЗП, 425 000 х 2% = 8 500).

Где платить за ОСМС?

Оплатить взносы и стать застрахованным можно через:

— банки второго уровня и их интернет-сервисы;

— мобильное приложение Kaspi.kz;

— отделения АО «Казпочта»;

— терминалы оплаты (Qiwi, Kassa24 и др.)

— терминалы моментальной оплаты в медорганизациях.

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