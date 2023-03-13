Кому и в каких случаях могут прекратить выплату пособий: проект приказа

В разделе Открытые НПА на сайте Egov.kz минтруда и соцзащиты населения размещен проект приказа об утверждении правил назначения и выплаты госпособий семьям, имеющим детей, обнаружил inbusiness.kz.

Правила касаются семей, получающих единовременное пособие по рождению ребенка, уходу за ребенком до полутора лет, а также многодетных семей.

Более того, новелла коснется матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получивших ранее звание «Мать-героиня», награжденных орденами «Материнская слава» I и II степени.

В документе детализирован порядок назначения и выплаты пособий в связи с рождением ребенка, по уходу за ребенком до полутора лет, многодетным матерям, а также порядок обжалований решений, действий (бездействий) уполномоченного органа по назначению пособия и его должностных лиц.

Например, отделение государственной корпорации приостанавливает выплату соответствующих пособий с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений от заявителя и (или) из информационных систем на основании решения о приостановлении выплаты уполномоченного органа по назначению пособия, если присутствуют факты:

об отсутствии расходных операций три и более месяцев по банковскому счету получателя, представляемых уполномоченной организацией по выдаче пособий;

о выявлении из числа получателей факта без вести пропавших лиц, находящихся в розыске;

о выявлении факта выезда получателей пособий и иждивенца(ев) на постоянное местожительства за пределы Республики Казахстан;

об истечении срока действия документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства, кандаса;

об отбывании получателем пособия уголовного наказания, назначенного судом в виде лишения свободы;

о проживании получателя пособия в центрах оказания специальных социальных услуг в условиях стационара и на полном государственном обеспечении, за исключением лица, которому специальные социальные услуги предоставляются на платной основе;

о выявлении факта смерти получателей пособий и иждивенца(ев);

об отсутствии факта очного обучения в учебном заведении на соответствующем курсе;

достижение ребенком совершеннолетия для выплаты пособия многодетной семье.

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Уполномоченный госорган прекращает выплату пособий в случаях:

смерти ребенка и (или) определении ребенка на полное государственное обеспечение для назначения пособий по уходу и многодетной семье;

утраты оснований для назначения или смерти получателя пособия многодетной матери;

лишения государственной награды Республики Казахстан в соответствии со статьей 40 Закона РК «О государственных наградах Республики Казахстан»;

выявления факта прекращения гражданства Республики Казахстан, в том числе из информационных систем;

предоставления недостоверных сведений, повлекших за собой незаконное назначение пособий;

поступления социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования за получателя пособия по уходу;

отчисления ребенка, обучающегося по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения им совершеннолетия, а также лишения или ограничения в родительских правах родителей, признания недействительным или отмены усыновления (удочерения), освобождения или отстранения от исполнения своих обязанностей опекунов (попечителей) в случаях, установленных брачно-семейным законодательством Республики Казахстан для назначения пособии многодетной семье.

В случае возникновения права на пособия по уходу, многодетной семье, после прекращения их выплаты, заявитель вновь подает заявление в отделение государственной корпорации. Днем обращения считается день подачи заявления, указано в правилах.

Проект документа размещен на публичном обсуждении до 29 марта текущего года. Также указано, что проект приказа разработан с целью реализации Социального кодекса РК и не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий

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