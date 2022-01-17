Кому из казахстанцев положены два вида госпособий одновременно

В целях улучшения финансового положения семей, потерявших кормильца и имеющих детей-инвалидов, им будут начисляться и выплачиваться одновременно два вида государственных социальных пособий, передает nur.kz

Как сообщает Департамент комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Алматы, в октябре 2021 года были внесены изменения в некоторые законодательные акты по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан.

Эти изменения предусматривают финансовую поддержку семей, потерявших кормильца и имеющих при этом детей-инвалидов. Таким образом, дети с ограниченными возможностями могут одновременно получать пособие по инвалидности и пособие по случаю потери кормильца, если они потеряли одного или обоих родителей (кормильцев). Эта новая норма позволила более 2 тыс. детей получить право на получение сразу двух государственных социальных пособий. Ранее в законодательстве предусматривалось получение только одного вида государственных социальных пособий: или по инвалидности, или по случаю потери кормильца.

Размер государственных пособий на текущий год составляет: пособие для детей с ограниченными возможностями (в зависимости от возраста и группы инвалидности)

от 50 426 тенге до 69 155 тенге;

пособие по случаю потери кормильца (в зависимости от количества нетрудоспособных членов семьи) — от 30 976 тенге до 75 998 тенге.

Напомним, ранее мы говорили о том, что был снижен возраст присвоения группы инвалидности с 16 до 7 лет, и что при назначении адресной социальной помощи пособия по инвалидности не учитываются в составе совокупного дохода семьи.

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