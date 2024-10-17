Учителям школ, которые ведут классное руководство, могут повысить соответствующие надбавки. Об этом в ответе на депутатский запрос сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, передает informburo.kz

Эти меры направлены на поддержку 220 тысяч педагогов, которые «играют ключевую роль в профилактике буллинга и правонарушений среди детей».

«Для повышения их статуса с учётом возможностей бюджета обсуждается вопрос поэтапного увеличения доплаты за классное руководство на 30%», – говорится в ответе.

Также Бектенов сообщил о новых подходах в профилактике буллинга. Он напомнил про контакт-центр 111, за год там оказали помощь 18 783 женщинам и детям.

«В курс «Глобальные компетенции» для 5-9 классов включили раздел «Этика и эстетика», в рамках которого у детей формируется эмоциональный интеллект и критическое мышление. Также во всех 20 регионах открыли центры психологической поддержки», – добавил премьер.

Для экстренной психологической и правовой помощи детям и их родителям работают call-центры, чат-бот BalaQorgauBot2.0 и сайт Balaqorgau.

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