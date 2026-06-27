С нового года в Казахстане хотят сократить расходы на пособия на 860 млрд тенге





Правительство Казахстана планирует с 2027 года оптимизировать социальные выплаты на 860 млрд тенге. При этом речь не идет о сокращении базовых пособий — власти намерены пересмотреть требования к получателям социальной помощи.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на брифинге после совместного заседания палат парламента, передает informburo.kz

По его словам, расходы государства на социальную сферу за последние годы значительно выросли. Сейчас на социальные выплаты приходится 38,7% республиканского бюджета и 48,1% местных бюджетов.

«Если в 2020 году объем социальных выплат составлял 3,3 трлн тенге, то в 2026 году в бюджете предусмотрено уже 6,7 трлн тенге. Государственные социальные пособия выросли с 367 млрд до 742 млрд тенге, а выплаты семьям с детьми — с 427 млрд до 974 млрд тенге», — отметил Жумангарин.

По его словам, правительство считает необходимым сделать систему социальной поддержки более адресной, чтобы помощь получали действительно нуждающиеся граждане.

Сэкономленные средства планируется направить в другие сферы — образование, здравоохранение и развитие человеческого капитала.

«Средства, которые мы экономим, хотим вернуть людям через другие каналы — образование, здравоохранение и медицину. Это позволит повысить человеческий капитал и обеспечить долгосрочную занятость населения», — пояснил министр.

Жумангарин подчеркнул, что базовые социальные выплаты сохранятся. Однако требования к получателям государственной поддержки станут более строгими.

В частности, изменения могут затронуть граждан, относящихся к категориям A и B, которые считаются наиболее обеспеченными.

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