Кому могут предоставить отсрочку по кредитам в Казахстане

В период чрезвычайного положения некоторые казахстанцы по ряду причин не смогли оплачивать свои займы. В помощь пострадавшим от ЧП заемщикам был утвержден порядок предоставления отсрочки кредитных платежей., передает nur.kz

Как сообщают специалисты обучающего медиапортала FinGramota, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка утвердило Порядок предоставления отсрочки платежей по займам физических и юридических лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения. Как отмечено в данном документе, отсрочка платежей по кредиту не будет являться основанием для ухудшения кредитной истории заемщика и предоставления негативной информации о заемщике в кредитные бюро. Какие организации и кому могут дать отсрочку При этом на такую отсрочку могут претендовать физические и юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, оформившие банковские займы и микрокредиты до 5 января 2022 года.

Главное условие — наличие объективных причин ухудшения их финансового состояния или нанесенного ущерба в период чрезвычайного положения. Отсрочку могут предоставить все банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций и микрофинансовую деятельность, включая ломбарды и кредитные товарищества, на основании заявления заемщика. Отсрочка оплаты кредита предоставляется несколькими способами: увеличение размера ежемесячных платежей, увеличение срока займа, установление иного графика в результате изменения условий договора.

На время отсрочки приостанавливаются выплаты по основному долгу и вознаграждению. К тому же, на период чрезвычайного положения и отсрочки платежей кредитные организации не должны начислять и требовать оплату штрафов и пени. Они также не вправе прибавлять начисленное и просроченное вознаграждение и неустойку к сумме основного долга. Претензионно-исковая работа и уведомление заемщика о необходимости погашения просроченной задолженности на период предоставления отсрочки также прекращаются. На какое время заявителям могут отсрочить кредит Заявление на предоставление отсрочки кредитных платежей можно написать в произвольной форме с приложением необходимых документов до 31 января 2022 года.

Подать его можно с помощью мобильного приложения, электронной почты, онлайн-системы «банк-клиент» и других средств связи либо при личном посещении отделения кредитора. Рассматривается такое заявление в течение десяти рабочих дней. При этом в индивидуальном порядке проводится оценка влияния чрезвычайного положения на финансовое состояние заемщика. Кредитным организациям запрещается взимать комиссию или иные платежи: за рассмотрение заявления; за изменения договора займа. Отсрочка по кредитам предоставляется с 5 января текущего года и до даты, которую определит кредитная организация в индивидуальном порядке для каждого обратившегося с такой просьбой заемщика.

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