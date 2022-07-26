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Кому могут запретить управлять электросамокатами в Казахстане

В Казахстане рассматривают вопрос введения возрастного ограничения для управления электросамокатом.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев, передает zakon.kz.

«Не первый год данная проблема обсуждается. Впервые проблема началась в Алматы, когда жители и гости начали пользоваться электросамокатами. В связи с чем мы на законодательной основе решили принять стандарт электросамокатов», — говорит заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев.

Спикер добавил, что после принятия стандарта будут вноситься изменения в Закон РК «О дорожном движении», в правила дорожного движения и в КоАП РК.

Замглавы комитета уточнил, что в законе будут прописаны обязанности и права водителей электросамокатов, но прежде данная норма будет обсуждаться с общественностью.

«Наличие водительского удостоверения при управлении электросамокатами требоваться не будет. Будет обязательное условие, что водитель, выезжающий на электросамокате на дорогу, на проезжую часть, велополосу или полосу общественного транспорта или на тот же тротуар, должен достигнуть 16-летнего возраста, а также, чтобы электросамокаты были оборудованы фарами для видимости в темное время суток», — отмечает Жандос Мураталиев.

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