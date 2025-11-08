В Министерстве внутренних дел рассказали, в каких случаях принимаются меры по ограничению въезда в страну. Как сообщили в ведомстве в ответ на запрос Zakon.kz, при проверках миграционная полиция оценивает обстоятельства, указывающие на потенциальную угрозу со стороны иностранного гражданина.
Когда могут отказать во въезде
Въезд может быть ограничен или запрещён, если установлены:
- повторные нарушения законодательства РК — как административные, так и уголовные;
- причастность к экстремистской либо террористической деятельности;
- участие в действиях, подрывающих общественный порядок, межнациональное согласие или конституционный строй.
Правовая основа
Решения о недопуске принимаются на основании статьи 48 «Основания для отказа иммигранту во въезде в Республику Казахстан» Закона РК «О миграции населения».
Статистика за 10 месяцев 2025 года
По данным МВД:
- из Казахстана выдворено более 14 тысяч иностранных граждан;
- срок пребывания сокращён примерно у 17 тысяч лиц.
В ведомстве подчёркивают, что меры миграционного контроля направлены на обеспечение общественной безопасности и соблюдение законодательства.
