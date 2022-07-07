Кому не будут подключать газ после ремонта газопровода в Костанайской области?

Костанайский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» сообщает, что после окончания ремонтных работ на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный» будет производиться пуск газа потребителям, отключенным от газоснабжения.

«В целях оперативного возобновления поставки газа,просим потребителей в момент пуска находиться дома. О дате пуска газа будет сообщено дополнительно. Лицам, имеющим задолженность за поставленный товарный газ, необходимо в срочном порядке ее погасить. При наличии долга, подключение газа производиться не будет»,-сообщает пресс-служба Костанайского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак».

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