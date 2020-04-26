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Кому не назначат повторную выплату 42500 тенге

COVID-2019 в Казахстане

2693 - зарегистрированно

677 - выздоровевших

25 - летальных случаев

43 - в Костанайской области

Второй раз заявку на социальную выплату 42500 отправлять не требуется, выплата будет назначаться автоматически. Но некоторые казахстанцы уже не смогут получить выплату еще раз, передает zakon.kz.

В связи с тем, что режим ЧП продлили до 30 апреля, вторая соцвыплата будет положена тем, кто получил в марте или в начале апреля. Важно отметить, что данные выплаты повторно не назначат тем, кто вернулся к работе с 20 апреля в Нур-Султане и Алматы т.к. они восстановили свой доход, — сообщил Оперативный штаб Госкомиссии.

 

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