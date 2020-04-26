Кому не назначат повторную выплату 42500 тенге

Второй раз заявку на социальную выплату 42500 отправлять не требуется, выплата будет назначаться автоматически. Но некоторые казахстанцы уже не смогут получить выплату еще раз, передает zakon.kz.

В связи с тем, что режим ЧП продлили до 30 апреля, вторая соцвыплата будет положена тем, кто получил в марте или в начале апреля. Важно отметить, что данные выплаты повторно не назначат тем, кто вернулся к работе с 20 апреля в Нур-Султане и Алматы т.к. они восстановили свой доход, — сообщил Оперативный штаб Госкомиссии.

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