Кому трудовая книжка не нужна для оформления пенсии в РК

10 октября на брифинге в правительстве министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, нужны ли будут казахстанцам трудовые книжки при выходе на пенсию, сообщает Zakon.kz

«Если на работе отдел кадров оцифровал его трудовую книжку, и, соответственно, заверил, что он работает, вот его трудовая книжка, и эта информация есть уже в электронной бирже труда, то ему предоставлять эту трудовую книжку не нужно», – сказала тогда министр.

Но ее комментарий вызвал еще больше вопросов. Редакция Zakon.kz решила дать подробные разъяснения с экспертом Бибигуль Агзамовой.

Она отметила, что всех казахстанцев по данному вопросу условно можно разделить на две группы: на тех, у кого есть трудовой стаж до 1998 года, и тех, у кого такого стажа нет. Период этот исчисляется не просто так — именно с 1998 года в Казахстане начала действовать система обязательных пенсионных отчислений.

Для первой группы основной пакет документов для оформления пенсии состоит из:

трудовой книжки;

военного билета для мужчин;

свидетельства о рождении детей для женщин;

диплома очного образования.

Могут иногда запросить в ЦОНах сопутствующие документы. Например, выписку о пенсионных перечислениях, если специалисты не могут напрямую работать с базой данных ЕНПФ.

Если человек работал в районах, приближенных к Семипалатинскому ядерному полигону, то еще могут запросить «полигонное» удостоверение.

Если многодетная мама, то могут запросить дополнительную информацию по детям, вплоть до диплома об образовании, свидетельства о браке.

«Трудовая книжка — это основной документ, который подтверждает стаж до 1998 года. Это требование касается тех людей, которые отработали на Советский Союз — у нас государство им оплачивает солидарную пенсию. Если в этой трудовой книжке все записи корректны, все печати просматриваются, и правильные печати стоят. А ведь бывали ,случаи, когда после 1995 года, могла стоят печать КазСССР, когда уже была Республика Казахстан. Поэтому этот период могут не учесть, если человек не подтвердит стаж», — говорит Бибигуль Агзамова.

По ее словам, также важно понимать, что пенсию начисляют не по количеству документов, а по показателям, которые прописаны в этих документах.

«Распишем ситуацию на примере двух человек. Оба отработали одинаковое количество лет, но один может выйти на максимальный размер пенсии, второй — нет. А все из-за того, что показатели в документах у одного все выполнено по нормативам, а у другого нет, чего-то не достает. Или, например, запись даты в трудовой книжке и запись приказа — более 30 дней. В такой ситуации человеку нужно будет подтверждать этот стаж дополнительной справкой. Если в трудовой книжке все нормально и все правильно, то по этой трудовой книжке весь стаж засчитают и будут начислять пенсию. А если там есть какие-то помарки, некорректность, то человека попросят принести подтверждающие документы. И вот тогда начинается «семь кругов ада», — говорит эксперт.

Но и здесь есть своя пошаговая система.

«Люди бегут сразу в архив, но не могут там найти подтверждающих справок, с положительным ответом, потому что организация или предприятие до сих пор работает. Она может быть переименована, ребрендинг прошла, продана, перепродана, но не ушла с рынка. Это организации, которые закрываются, сдают документы в архив, а если она работает до сих пор, даже если под другим названием, то человеку нужно не в архив бежать, а искать это предприятие под другим названием, выходить на него, обращаться в отдел кадров и там могут дать справку, что этот человек действительно там работал. То есть первый шаг — понять, работает предприятие или нет. Второй шаг — если не работает, идти в архивы, и только третий шаг — обратиться в суд, имея двух свидетелей, экс -коллег, у которых в трудовой книжке все в порядке. и тогда суд может дать решение о защите этого стажа. Но если трудовая книжка утеряна, то даже бывшие коллеги не помогут, потому что нет основного документа», — добавила Бибигуль Агзамова.

Подтверждением могут служить также благодарственные письма, похвальные грамоты, профсоюзные билеты, дипломы, квартира, выданная организацией.

Делаем вывод: трудовая книжка — это обязательный документ при исчислении размера пенсии, если у человека есть трудовой стаж до 1998 года.

Для тех, у кого нет трудового стажа до 1998 года — трудовая книжка не обязательна.

«Тем, кто начал работать после 1998 года, будут считать стаж только по выписке о пенсионных перечислениях — по поступлению и движению денежных средств вкладчика. Я бы таким гражданам рекомендовала бы делать обязательные пенсионные перечисления, даже тем, кто на фрилансе, чтобы в дальнейшем получить в полном объеме базовую пенсию. А также открыть депозит в компании по страхованию жизни и начинать откладывать на будущее. Ведь чем больше времени до выхода на пенсию, тем больше денег там аккумулируется. Это европейский стандарт пенсии. Человек создает пенсионный капитал, но если он уходит из жизни раньше, то не его накопления, а конечную сумму, которая прописана в договоре, наследуют его дети, супруг или супруга», — заявила эксперт.

@Автор Мадина Мамырханова

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