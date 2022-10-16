Кому нельзя принимать витамины, рассказала врач

Прием витаминно-минеральных комплексов считается одним из способов укрепления иммунитета, поэтому многие начинают покупать такие препараты с приближением холодов.

При каких состояниях не рекомендуется принимать витамины, рассказала в интервью радио Sputnik российский гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Однако при некоторых заболеваниях витамины противопоказаны, предупредила Бережная. Например, при язвенной болезни желудка они могут стимулировать жизнедеятельность болезнетворных микроорганизмов.

«Если говорить о язвенных процессах в желудке, то чаще всего они бывают вызваны хеликобактерной инфекцией, а хеликобактер – это бактерия. При бактериальной инфекции не показаны витамины и микроэлементы, потому что бактерии их используют для своей жизнедеятельности», – сказала Бережная.

Витаминные препараты могут усугублять течение любых острых воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ).

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