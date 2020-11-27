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Кому нужно обратиться за пенсионными выплатами до конца декабря

фото tengrinews.kz

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Казахстанцам, достигшим пенсионного возраста, чтобы получать выплаты, необходимо обратиться в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), передает zakon.kz.

АО «ЕНПФ» информирует лиц, достигших пенсионного возраста, мужчины – 63 года и старше, женщины – в 2020 году 59,5 лет и старше, имеющих пенсионные накопления в Фонде и не обратившихся за получением пенсионных выплат, о праве на получение пенсионных выплат из ЕНПФ. Особенно обращаем внимание женщин, которым в уходящим году исполнилось 59,5 лет, — сообщили в фонде.

При этом отмечается, что если они не обратятся за назначением выплат до конца года, то в следующем году они смогут сделать это только в 60 лет.

Согласно закону «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» пенсионный возраст женщин каждый год повышается на полгода и в 2027 году сравняется с возрастом мужчин.

В ЕНПФ напомнили, что пенсионные выплаты устанавливаются со дня обращения получателя и осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений.

Для подачи заявления в связи с достижением пенсионного возраста необходимо обратиться государственную корпорацию «Правительство для граждан» в любое удобное время.

При этом можно подать заявление за 10 дней до дня наступления пенсионного возраста.

На основании заявления получателю будет оказана в том числе и проактивная услуга по выплате государственной гарантии (разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений).

«ЕНПФ переводит в государственную корпорацию суммы пенсионных выплат получателей, рассчитанные в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан», — отметили в Фонде.

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