Кому нужны старые трудовые книжки, рассказали в Минтруда

— Сегодня, 09:33
В Казахстане учёт трудового стажа практически полностью переведён в цифровой формат. Бумажные трудовые книжки постепенно теряют актуальность, хотя для части граждан они всё ещё могут использоваться как дополнительный источник данных, сообщает rus.baq.kz

Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Бахтияр Жазыкпаев на брифинге в СЦК.

Стаж — в электронном формате

По его словам, у казахстанцев, которые начали работать в последние годы, вся информация о трудовой деятельности сразу фиксируется в цифровом виде.

Формируются электронные трудовые книжки, на основе которых в дальнейшем подтверждается стаж и оформляются социальные выплаты.

Бумажные документы уходят

Сегодня при назначении пенсий и пособий основная часть данных уже оцифрована, поэтому необходимость в бумажных документах постепенно снижается.

Что со стажем до 1998 года

При этом остаются вопросы по периоду до 1998 года.

Для решения этой проблемы государственные органы интегрируют системы с электронными архивами. Это позволит автоматически подтягивать сведения о стаже и местах работы без участия граждан.

Таким образом, система учёта трудовой деятельности в стране становится полностью цифровой, а бумажные трудовые книжки сохраняют значение лишь как вспомогательный источник информации.



