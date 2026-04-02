Кому нужны старые трудовые книжки, рассказали в Минтруда

В Казахстане учёт трудового стажа практически полностью переведён в цифровой формат. Бумажные трудовые книжки постепенно теряют актуальность, хотя для части граждан они всё ещё могут использоваться как дополнительный источник данных, сообщает rus.baq.kz
Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Бахтияр Жазыкпаев на брифинге в СЦК.
Стаж — в электронном формате
По его словам, у казахстанцев, которые начали работать в последние годы, вся информация о трудовой деятельности сразу фиксируется в цифровом виде.
Формируются электронные трудовые книжки, на основе которых в дальнейшем подтверждается стаж и оформляются социальные выплаты.
Бумажные документы уходят
Сегодня при назначении пенсий и пособий основная часть данных уже оцифрована, поэтому необходимость в бумажных документах постепенно снижается.
Что со стажем до 1998 года
При этом остаются вопросы по периоду до 1998 года.
Для решения этой проблемы государственные органы интегрируют системы с электронными архивами. Это позволит автоматически подтягивать сведения о стаже и местах работы без участия граждан.
Таким образом, система учёта трудовой деятельности в стране становится полностью цифровой, а бумажные трудовые книжки сохраняют значение лишь как вспомогательный источник информации.
