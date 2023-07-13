Кому обещают компенсировать часть затрат на коммунальные услуги в РК

«Она ежеквартально выплачивается малообеспеченным семьям или гражданам для компенсации расходов на коммунальные услуги: тепло-, электро- и водоснабжение, связь, содержание лифтов и так далее», – говорится в сообщении пресс-службы премьера.

Главное условие – получатель должен иметь в собственности только одно жилье на территории Казахстана либо быть нанимателем (соарендатором) жилья из государственного жилфонда или арендованного местным исполнительным органом в частном жилфонде.