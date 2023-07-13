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Кому обещают компенсировать часть затрат на коммунальные услуги в РК

Фото с pixabay.com

В правительстве РК напомнили, что уязвимые слои населения в Казахстане могут рассчитывать на компенсацию части затрат на коммунальные услуги. Это предусмотрено в рамках оказания государственной жилищной помощи, сообщает Zakon.kz.

«Она ежеквартально выплачивается малообеспеченным семьям или гражданам для компенсации расходов на коммунальные услуги: тепло-, электро- и водоснабжение, связь, содержание лифтов и так далее», – говорится в сообщении пресс-службы премьера.

Главное условие – получатель должен иметь в собственности только одно жилье на территории Казахстана либо быть нанимателем (соарендатором) жилья из государственного жилфонда или арендованного местным исполнительным органом в частном жилфонде.

Отметим, что жилищная помощь выплачивается, если уровень расходов на коммунальные услуги превышает 10% от среднего ежемесячного совокупного дохода семьи или гражданина.

Поправку по жилищной помощи внесли в этом году – ранее показатель составлял от 2 до 20% в зависимости от региона. При этом акиматы имеют право снижать предельно допустимый уровень ниже 10%.

Для назначения жилищной помощи нужно обращаться в акимат по месту жительства.

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