Кому Отбасы банк отказал в получении субсидий на аренду жилья

По поручению Главы Государства с 18 апреля начат прием заявок на субсидирование арендной платы. 17 000 претендентов получили СМС от АО «Отбасы банк» (дочерняя организация холдинга «Байтерек») с приглашением подать заявки на субсидирование аренды.

Еще 23 000 человек получат СМС с приглашением участвовать в программе 26 апреля.

За пять дней работы платформы (по состоянию на 22 апреля 2022 г.) принято 1 662 заявки на участие в программе. Из них:

Одобрены (ожидают данных от арендодателя) – 259

На проверке данных получателя или членов семьи – 129

Участником введены только первичные данные – 161

Аннулировано самим участником – 105

В ходе проверки 1008 заявок были отклонены. Подавляющее большинство отказов (575 заявок) приходится на заявки, по которым не получено СМС-подтверждение от заявителя и/или членов его семьи. Среди других причин: истекший срок действия удостоверений личности заявителя (76 заявок), доход на каждого члена семьи превышает один прожиточный минимум (61 заявка), наличие задолженности по налоговым отчислениям (52 заявок), отказано по техническим причинам (48 заявок), заявителю выставлены платежные требования-поручения (46 заявок), наличие недвижимости в собственности (46 заявок), отсутствие заявителя в базе мобильных граждан (36 заявок), не удалось направить/получить СМС (36 заявок), некорректное отображение семейного статуса (19 заявок), не обнаружены данные по членам семьи (10 заявок), не подтвержден статус очередника (2 заявки), не подписано согласие на обработку данных (1 заявка).

Большинство одобренных заявок (96) поступило от жителей г. Нур-Султан. На втором месте — Шымкент (51 заявка), на третьем месте — Туркестанская область (31 заявка).

Заявки подаются на портале otbasybank.kz в режиме онлайн.

Претендовать на поддержку государства по арендным платежам смогут граждане, которые стоят в очереди на жилье по четырем категориям:

инвалиды 1 и 2 групп;

семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями;

дети-сироты

многодетные семьи.

Размер среднемесячного совокупного дохода семей, претендующих на субсидии по аренде за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не должен превышать величину 1 прожиточного минимума (1 ПМ=36 018 тенге по состоянию на 01.01.2022 г.).

«Для поддержки наших граждан в 2022 году выделяется 50 млрд тенге. Из них 40 млрд тенге предусматриваются из республиканского бюджета и 10 млрд тенге в совокупности выделят местные акиматы. Поступление средств из бюджета ожидается в мае. Новая мера позволит охватить примерно 70 тысяч человек, которые получат 50% компенсации за аренду жилья. Чтобы казахстанцыв короткие сроки, без очередей, смогли подать заявку, весь процесс мы сделали онлайн», — пояснила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Заявки на субсидирование будут приниматься с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Поэтому рекомендуем заранее получить ее или проверить актуальность действующей ЭЦП.

Еще одно требование – претендентам на получение субсидий необходимо быть клиентами Отбасы банка, то есть иметь депозит. Те, у кого нет сберегательного счета, могут открыть его с помощью видеобанкинга или мобильного приложения «Otbasybank».

Арендное жилье казахстанцы ищут самостоятельно.

Выплачивать субсидии по аренде жилья Отбасы банк будет ежемесячно в течение срока действия договора аренды и графика платежей. Договор можно будет расторгнуть раньше срока и заключить договор с новым арендодателем. Тогда процесс заявки на портале otbasybank.kz запускается снова.

Отбасы банк будет ежегодно мониторить получателей субсидий на их соответствие условиям и ежемесячно мониторить платежную дисциплину. А местные акиматы не реже одного раза в квартал будут проверять арендное жилье и тех, кто там проживает.

Арендовать жилье у близких родственников, бывших супругов и у родственников супругов, а также пересдавать это жилье запрещается.

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