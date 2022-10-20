Кому пенсионные выплаты могут быть назначены автоматически в Казахстане

На данный момент в Казахстане проживает достаточно большое количество пенсионеров, которые получают государственную пенсию, но не обратились за пенсионными выплатами из ЕНПФ, имея при этом пенсионные накопления, передает nur.kz

Согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на начало 2020 года в Казахстане проживало более 174 тысяч пенсионеров, которые не обратились за пенсионными выплатами из ЕНПФ. Все из них при этом получали государственную пенсию и имели невостребованные пенсионные накопления. Их общая сумма на тот момент составляла 10,6 миллиарда тенге.

Почему казахстанцы получают пенсию не полностью

Такая ситуация произошла в том числе в связи с тем, что композитную услугу по подаче единого заявления в связи с достижением пенсионного возраста по принципу «одного окна» ввели только 11 октября 2018 года.

До этого времени гражданам для назначения пенсии за счет средств госбюджета необходимо было обращаться в Государственную корпорацию “Правительство для граждан” (ЦОН), а за счет пенсионных накоплений – отдельно в ЕНПФ.

В этой связи часть пенсионеров, вышедших на пенсию до вышеуказанной даты, получает пенсию из бюджета, но не получает выплаты из ЕНПФ. Отметим, что на данный момент все составляющие пенсии, в том числе базовая, солидарная и накопительная, назначаются по одному заявлению, поданному в ЦОН.

Какую работу проводят по устранению ситуации

До 2021 года ЕНПФ проводил целый ряд мероприятий, чтобы найти и оповестить таких пенсионеров.

Среди способов информирования были SMS-рассылки, уведомления на электронную почту, отправка корреспонденции на фактические почтовые адреса получателей и так далее.

Но полностью проблема так и не решилась. В связи с этим в постановление об утверждении правил пенсионных выплат в конце 2020 года были внесены изменения.

В частности, в закон внесли понятие проактивная услуга. Напомним, что она оказывается по инициативе госоргана, но требует согласия получателя услуги.

Кому пенсионные выплаты могут назначить автоматически

Для проактивного назначения пенсионных выплат Единый накопительный пенсионный фонд совместно с “Правительством для граждан” теперь ежегодно сверяют список вкладчиков, которые достигли пенсионного возраста, но не обратились за выплатами из ЕНПФ, со списком пенсионеров, получающих пенсию из госбюджета.

При обнаружении пенсионеров, которые получают государственную пенсию, но не оформили выплаты из ЕНПФ, имея накопления в фонде, им направляется SMS-сообщение с номера 1414 о праве на пенсионные выплаты.

На него нужно лишь ответить согласием и выплаты будут назначены автоматически без необходимости предоставления каких-либо дополнительных документов. Они выплачиваются вместе с государственной пенсией до исчерпания.

Но отметим, что сообщения для проактивного назначения услуг могут получить только пенсионеры, чьи номера телефонов зарегистрированы в Базе мобильных граждан (БМГ).

В том числе в связи с тем, что номера телефонов вкладчиков ЕНПФ не зарегистрированы в БМГ, являются неактивными или пенсионеры просто игнорируют такие SMS-сообщения, работа по проактивному назначению пенсионных выплат идет достаточно медленно. В 2022 году пенсионеров, не обратившихся за выплатами в ЕНПФ, насчитывалось 153 тысячи. А на 1 сентября пенсионные выплаты за счет накоплений были назначены только 8 тысячам из них.

Поэтому в фонде рекомендуют пенсионерам, начавшим получать пенсию до 11 октября 2018 года и не обратившимся за выплатами из ЕНПФ, проверить наличие пенсионных накоплений, и, если они есть, обратиться в ЦОН за назначением выплат, не дожидаясь очередной ежегодной сверки.

Напомним, что, если размер пенсионных накоплений не превышает 12 минимальных пенсий (576 384 тенге в текущем году), то все эти деньги будут выплачены из ЕНПФ единовременно

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