Кому положена помощь в 1 миллион тенге к Новому году

О социальной помощи в виде денежных выплат к памятным датам и праздничным дням рассказали в управлении занятости и социальных программ Алматы. Есть среди них и выплата к Новому году, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как следует из ответа на официальный запрос Tengrinews.kz, соответствующее решение недавно принял маслихат южной столицы.

«Согласно решению маслихата Алматы от 8 декабря 2023 года №73 «Об утверждении правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в городе Алматы», предусмотрена единовременная социальная помощь к праздничным дням в виде денежных выплат в размере одного миллиона тенге для приобретения жилья многодетным семьям, состоящим на учете нуждающихся, в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде», — проинформировали в управлении. Данная помощь предусмотрена к следующим праздничным дням: Новый год — 1-2 января;

Международный женский день — 8 марта;

Наурыз мейрамы — 21-23 марта;

Праздник единства народа Казахстана — 1 мая;

День столицы — 6 июля;

День Конституции — 30 августа;

День Республики — 25 октября;

День Независимости — 16 декабря. Предоставлением этого вида соцпомощи занимается управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы. С 1 января 2024 года расширен перечень праздничных дат, в которые оказывается единовременная соцпомощь. Таковым было решение маслихата. В перечень дат включено 15 февраля — День вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. «На данную дату ветеранам боевых действий на территории других государств, статус которых определен статьей 5 закона «О ветеранах», будет оказываться помощь по 100 тысяч тенге«, — говорится в ответе.

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