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Кому положена помощь в 1 миллион тенге к Новому году

Фотография для новости Кому положена помощь в 1 миллион тенге к Новому году

pixabay.com

О социальной помощи в виде денежных выплат к памятным датам и праздничным дням рассказали в управлении занятости и социальных программ Алматы. Есть среди них и выплата к Новому году, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как следует из ответа на официальный запрос Tengrinews.kz, соответствующее решение недавно принял маслихат южной столицы.

«Согласно решению маслихата Алматы от 8 декабря 2023 года №73 «Об утверждении правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в городе Алматы», предусмотрена единовременная социальная помощь к праздничным дням в виде денежных выплат в размере одного миллиона тенге для приобретения жилья многодетным семьям, состоящим на учете нуждающихся, в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде», — проинформировали в управлении.

Данная помощь предусмотрена к следующим праздничным дням:

  • Новый год — 1-2 января;
  • Международный женский день — 8 марта;
  • Наурыз мейрамы — 21-23 марта;
  • Праздник единства народа Казахстана — 1 мая;
  • День столицы — 6 июля;
  • День Конституции — 30 августа;
  • День Республики — 25 октября;
  • День Независимости — 16 декабря.

Предоставлением этого вида соцпомощи занимается управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы.

С 1 января 2024 года расширен перечень праздничных дат, в которые оказывается единовременная соцпомощь. Таковым было решение маслихата.

В перечень дат включено 15 февраля — День вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

«На данную дату ветеранам боевых действий на территории других государств, статус которых определен статьей 5 закона «О ветеранах», будет оказываться помощь по 100 тысяч тенге«, — говорится в ответе.

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