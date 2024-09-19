Кому положена выплата в 208 тысяч тенге — Минтруда РК

По состоянию на 18 сентября 11 126 гражданам назначена специальная социальная выплата для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда. Всего за назначением обратились 11 816 человек, сообщает Минтруда РК.

За назначением спецсоцвыплаты из двух источников — республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд, обратились 3 034 человека, из них назначено 2 921 получателю.

Кроме того, 450 граждан ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компаний и еще 80 граждан не ответили на СМС-сообщение. 160 обратившимся за ССВ отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям.

В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в Карагандинской (2 источника – 524 чел., 4 источника – 1517 чел.), Костанайской (2 источника – 331 чел., 4 источника – 1024 чел.) и Восточно-Казахстанской (2 источника – 271 чел., 4 источника – 1024 чел.) областях.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2024 года в Казахстане внедрена специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда.

Обязательными условиями для назначения ССВ являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд не менее 7 лет. Выплата осуществляется до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.

С учетом обязательных условий для назначения ССВ, по данным ЕНПФ, претендовать на нее в 2024 году могут более 37 тыс. работников, средний размер выплаты в целом составляет более 208 тыс. тенге. Размер выплаты для каждого работника зависит от накоплений в ЕНПФ.

Согласно Социальному кодексу, работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более 2,3 тыс. позиций. Таким образом, спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других.

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