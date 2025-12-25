В 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 14 828 этнических казахов. Всего с 1991 года в Казахстан переселились 1 млн 162,9 тыс. этнических казахов.

Откуда приезжают кандасы

С начала текущего года основная доля прибывших кандасов — выходцы из Узбекистана (44,5%) и КНР (43,6%). Также среди переселенцев: 4,1% — из Туркменистана, 3% — из Монголии, 2,5% — из России и 2,3% — из других стран.

Возраст и образование переселенцев

По состоянию на 1 декабря 2025 года 57,4% кандасов относятся к трудоспособному возрасту, 34% — несовершеннолетние, 8,6% — пенсионеры.

Среди кандасов трудоспособного возраста 15% имеют высшее образование, 27,6% — среднее специальное, 51,1% — общее среднее. Еще 6,3% не имеют образования.

Где планируют расселять: трудодефицитные регионы

Для расселения кандасов определены трудодефицитные регионы: Акмолинская область, область Абай, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. Прибывшие этнические казахи также продолжают расселяться в различных регионах страны.

Квота и итоги переселения в 2025 году

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2 309 человек. По состоянию на 1 декабря 2025 года в эти регионы переселено 2 218 кандасов.

Субсидии и меры господдержки

Кандасам, которые переезжают в трудодефицитные регионы, предоставляют субсидии:

на переезд — единовременно по 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на главу семьи и каждого члена семьи;

— единовременно по 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на главу семьи и каждого члена семьи; на аренду жилья и оплату коммунальных услуг — ежемесячно в течение года в размере от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тенге).

С начала года различные меры поддержки получили 1 279 кандасов. В частности, 356 человек были трудоустроены на постоянную работу.

Сертификат экономической мобильности

Для повышения эффективности добровольного переселения предусмотрены институциональные меры поддержки работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Также внедрен сертификат экономической мобильности — его можно использовать для покупки или строительства жилья, либо для покрытия части первоначального взноса по ипотеке. Поддержка предоставляется единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья, но не более 4,56 млн тенге на семью.

Генпрокуратура предупредила о телефонных мошенниках и новых мерах защиты через «1414» Генеральная прокуратура РК обратилась к гражданам с предупреждением о росте телефонного мошенничества и рассказала о...