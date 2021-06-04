Кому положены льготы для проезда в автобусах?

С введением с 1 июня дифтарифа в автобусах для пенсионеров и школьников, вскрылась проблема с проездом в общественном транспорте инвалидов. В нашу редакцию обратилась жительница областного центра со второй группой инвалидности с вопросом, почему она теперь не может ездить по льготному тарифу в 70 тенге, хотя всегда платила за проезд именно столько.

В редакцию Алау обратилась жительница Костаная Любовь Фугина. Женщина имеет инвалидность 2 группы. Она рассказывает, что после введения дифференцированного тарифа в автобусах для пенсионеров и школьников, она не может платить за проезд по льготной цене в 70 тенге.

«Я уже 4 года на инвалидности с 2017 года , и все время ездила по удостоверению льготному по инвалидности, никогда не было никаких проблем , сейчас когда начались вот эти платежные карты нам сказали, что мы не имеем права этой льготы», — говорит Любовь Фугина.

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились в городской отдел ЖКХ. Там объяснили, что льготой на проезд могут пользоваться только инвалиды 1 и 2 групп по зрению. И эти правила, говорят в ЖКХ, были всегда. Других категорий инвалидов, уточнили специалисты, это никогда не касалось.

«Раннее инвалиды до получения льготы показывали свое пенсионное удостоверение ,удостоверение инвалида, соответственно водители уже не разбирались это пенсионер по инвалидности, или пенсионер по возрасту , и всем пассажирам предоставляющим пенсионное удостоверение делали льготу и проезжали они по 70.Сейчас инвалидам, на которых не распространяется льгота , необходимо приобрести транспортную карту Алем-пэй , для оплаты 80 тенге , так как кроме инвалидов 1 и 2 группы по зрению льгота не распространяется».

Напомним, что с 1 июня в Костанае начал действовать дифференциированный тариф для детей и пенсионеров на оплату проезда в общественном транспорте. Теперь сумма за наличный рассчет составит — 150 тенге. Получить социальные карты для оплаты проезда можно в отделениях Казпочты

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