Кому повысят зарплату, сообщили в правительстве РК

— Сегодня, 15:17
Фото alau.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос, сообщил о мерах государственной поддержки ветеринарной отрасли.

По его словам, с 2023 года ветеринарным специалистам, работающим с биологическими агентами первой и второй групп патогенности, предусмотрены стимулирующие надбавки в размере 35% и 50% соответственно. Кроме того, им выплачивается оздоровительная помощь — не менее двух должностных окладов.

Также в рамках законопроекта по вопросам ветеринарии, инициированного депутатами и поддержанного правительством, запланирован комплекс мер по развитию отрасли. Документ предусматривает поэтапное повышение заработной платы, обеспечение специалистов специальной одеждой и организацию повышения квалификации.

На реализацию этих мер в 2027–2029 годах предусмотрено ежегодное финансирование в размере 23,9 млрд тенге.

Также сообщается, что в целях цифровизации ветеринарных процессов и облегчения работы специалистов с 2025 года внедрен функционал «карантин – экспорт», действует модуль ветеринарно-санитарной экспертизы, в пилотном режиме запущены цифровые модули ISZH Mobile, TortTulik, VetLab и республиканского противоэпизоотического отряда.

Кроме того, проводится интеграция базы данных идентификации животных с государственными и финансовыми информационными системами, включая таможенные и интеграционные платформы.



