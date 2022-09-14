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Кому предлагают зарплату 500-800 тысяч тенге в месяц на бирже труда

Фото из открытых источников

На Электронной бирже труда есть вакансии с зарплатами 500-800 тысяч тенге и более, сообщается на сайте Минтруда.

«Наибольшие зарплаты предлагают в Атырауской области, на которую приходится 20 вакансий промышленных альпинистов с зарплатой в 824 тысячи тенге. В Нур-Султане, Алматы, Алматинской области, ВКО руководителям структурных подразделений в госорганах предлагают 500-730 тысяч тенге в месяц», – рассказали в профильном ведомстве, передает informburo.kz

При этом самые высокие зарплатные ожидания демонстрируют научные сотрудники (2,7 млн тенге), гендиректоры (2,3 млн тенге), авиаинженеры (1,6 млн тенге), директора рудников (1,5 млн тенге) и разработчики приложений (1,2 млн тенге). Наибольшие же зарплаты предлагаются руководителям госорганизаций (640 тысяч тенге), главным технологам и финансовым риск-менеджерам (500 тысяч тенге).

Предложение вакансий для специалистов средней квалификации превышает спрос в 1,7 раза (49 600 вакансий против 28 300 резюме). Спрос на высококвалифицированных работников на электронной бирже за август вырос вдвое. Всего в августе на этой площадке разместили 119,9 тысячи вакансий и 93,9 тысячи резюме.

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