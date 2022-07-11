Кому предлагают зарплату от 800 тысяч тенге на электронной бирже труда

На электронной бирже труда самую большую зарплату предлагают риелторам – 900 тысяч тенге, главным строителям – 824 тысячи, и инженерам по объективному контролю – 800 тысяч тенге, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты Казахстана.

При этом самых высоких зарплат среди соискателей ожидают помощники инженера по подготовке производства – 5 млн тенге, звукорежиссёры – 2,1 млн тенге, директора по инвестиционным проектам – 1,9 млн тенге и профессора вуза в области гуманитарных наук – 1,8 млн тенге, передает informburo.kz

«Больше всех вакансий на электронной бирже труда разместили для подсобных и дорожных рабочих, охранников, водителей, учителей и врачей», – рассказала управляющий директор Центра развития трудовых ресурсов Александра Молчановская.

Согласно данным ЭБТ, также вырос спрос на низкоквалифицированных работников, это связано с сезонными работами в сельском хозяйстве. Сейчас меньше всего ищут высококвалифицированных специалистов.

«По итогам первого полугодия на казахстанском онлайн-рынке труда активность работодателей продолжает расти, по сравнению с началом года количество вакантных позиций увеличилось в 1,8 раза. Среди соискателей наблюдается спад активности: количество резюме с начала года снизилось на 14,6%, с 70,2 тысячи до 59,9 тысячи, что обычно происходит летом, когда идёт пора отпусков и соискатели приостанавливают поиск или смену работы до осени», – отметили в Минтруда.

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