В октябре на электронной бирже труда было размещено 123,7 тысяч вакансий и 106 тысяч резюме. По сравнению с предыдущим месяцем активность поиска и найма сократилась: количество вакансий уменьшилось на 9%, а резюме – на 13%. Спад активности объясняется снижением спроса и предложения в сфере образования, вероятно, в связи с завершением укомплектования кадров в учебных заведениях. Об этом сообщает министерство труда и соцзащиты.

Однако, как и в сентябре, переход к отопительному сезону вызвал рост спроса на работников обслуживания и эксплуатации теплового и котельного оборудования.

Так, в прошлом месяце увеличилось количество вакансий для операторов котельных, машинистов котельных, и котельщиков. Высокий спрос на таких специалистов наблюдался в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Жамбылской областях.

Заметный рост спроса также был зафиксирован на такие профессии, как животноводы и работники по уходу за животными, что особенно важно на этапе подготовки к зимнему периоду в животноводстве.

Высокие зарплаты в октябре предлагались главным строителям — в среднем 679 тысяч тенге, главным техническим специалистам около 565 тысяч тенге и инженерам по безопасности полетов около 554 тысяч тенге.

При этом наибольшие заработные платы ожидали соискатели, претендующие на должность директора по инвестиционным проектам в среднем от 2 млн тенге, начальника отдела автоматизированной системы управления производством около 1,8 млн тенге и комбайнера 1,2 млн тенге.

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