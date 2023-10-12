Кому предлагали самые высокие зарплаты в сентябре

В Минтруда назвали самые высокооплачиваемые вакансии на Электронной бирже труда enbek.kz в сентябре.

В сентябре на Электронной бирже трудабыло опубликовано 127 тыс. вакансий и 113,8 тыс. резюме.

В сентябре организации сферы образования разместили больше всего вакансий по сравнению с другими отраслями.

В региональном разрезе наибольший рост вакансий в сентябре наблюдался в городе Шымкент, Акмолинской и Кызылординской областях.

Что касается предложения, на рынке труда активное увеличение количества размещенных резюме зафиксировано также в Шымкенте — 3,4 тысяч, а также в Туркестанской области — 4,5 тысяч и Костанайской области — 1,1 тысяч.

«При этом общее количество вакансий по Костанайской области 12,3 тысяч превышает число резюме более, чем в 3 раза, в то время как в Шымкенте ситуация диаметрально противоположная: 9,1 тыс. резюме против 3,7 тыс. вакансий», – поделился Бахтияр Жазыкпаев.

В сентябре среди специалистов на бирже труда в дефиците, как и в прошлом месяце, оказались операторы контакт-центров. Количество вакансий для них превысило количество соискателей на 4,4 тысяч единиц, учителя математики — на 1,3 тысяч единиц, а также помощники воспитателей — на 1,2 тысяч единиц соответственно.

Между тем количество соискателей на позицию вахтера, напротив, превысило число аналогичных вакансий на 1,3 тыс. человек, юристов – на 1 тыс., учителей физкультуры и спорта – на 0,8 тыс. человек.

Самый высокий размер заработной платы в сентябре работодатели предлагали механикам участков — в среднем от 766 тысяч тенге, горным инженерам — от 760 тысяч тенге, а также руководителям службы маркетинга от 700 тысяч тенге. В свою очередь, со стороны соискателей самые высокие заработные платы просили капитаны судна — в среднем от 1,2 млн тенге, пилоты от 1,2 млн тенге, а также научные сотрудники от 950 тысяч тенге.

Таким образом, в сентябре спрос на рынке труда замедлил темпы роста в связи с понижением активности работодателей в сфере образования. В то же время образовательные учреждения продолжают занимать лидирующую позицию среди других работодателей, подбирающих персонал.

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