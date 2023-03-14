Кому предлагали зарплату в 900 тысяч тенге на бирже труда

В феврале 2023 года на Электронной бирже труда (далее – ЭБТ) было размещено 75,4 тыс. вакансий и 97,3 тыс. резюме.

В сравнении с предыдущим месяцем отмечается снижение активности как работодателей, так и соискателей, сообщает пресс-служба минтруда РК.

Так, потребность в кадрах уменьшилась на 14% (-11,9 тыс. вакансий), а предложение – на 28% (-37,1 тыс. резюме). Больше всего вакансий в феврале работодатели разместили для работников без квалификации (11 тыс. вакансий), а также в сферах образования (9,6 тыс. вакансий) и медицины (7,1 тыс. вакансий). При этом 35% всех вакансий в сфере медицины были размещены для медицинских сестер/братьев (1,3 тыс. вакансий) и санитаров(-ок) общего профиля (1,1 тыс. вакансий).

«В квалификационной структуре спроса, как и в январе, в лидерах остались высококвалифицированные кадры (40% всех вакансий), однако спрос на них снизился на 14% (-5 тыс. вакансий). Также в феврале на 28% (-6 тыс. вакансий) снизилась активность работодателей в отношении неквалифицированного труда. При этом среди неквалифицированного труда наблюдался значительный дисбаланс – предложение превысило спрос в 2,6 раза – на 15,7 тыс. вакансий пришлось 40,5 тыс. резюме», – сообщила заместитель директора Департамента стратегии АО «Центр развития трудовых ресурсов» Улпан Шегенова.

В региональном разрезе снижение количества вакансий демонстрировали практически все регионы. При этом наибольшее снижение зафиксировано в Туркестанской (-2,4 тыс. вакансий), Западно-Казахстанской (-1,3 тыс. вакансий) областях и г. Алматы (-1,2 тыс. вакансий). Схожая тенденция наблюдалась и в отношении резюме – снижение количества предложений среди соискателей отметилось в 18 регионах. При этом наибольший количественный дефицит кадров наблюдался в Карагандинской области (6,6 тыс. вакансий и 3 тыс. резюме), г. Астана (7,7 тыс. вакансий и 4,7 резюме) и Павлодарской области (4,8 тыс. вакансий и 2,8 тыс. резюме).

В тройку самых востребованных профессий в феврале вошли медицинские сестры/братья (2,7 тыс. вакансий), водители автомобиля (1,7 тыс. вакансий), охранники (1,3 тыс. вакансий) и бухгалтеры (1,1 тыс. вакансий).

Высокая конкуренция за рабочее место среди квалифицированного труда была характерна для животноводов (124 вакансии при 913 резюме), юристов (392 вакансии при 1127 резюме) и продавцов (635 вакансий при 1174 резюме).

Гендерная структура за прошедший месяц не изменилась – женщины чаще ищут работу (54% против 46% среди мужчин). По возрастным категориям наиболее активнее искали работу молодежь в возрасте от 16 до 35 лет – 52% или 29,8 тыс. резюме, 22% или 12,4 тыс. резюме – лица в возрасте 36-45 лет, тогда как доля соискателей среди лиц предпенсионного возраста составляла 10% или 5,9 тыс. резюме.

Что касается заработной платы, то самые высокие оклады предлагались сетевым инженерам (в среднем от 900 тыс. тенге), заместителям начальника участка в добывающей промышленности (~898 тыс. тенге) и руководителям по испытаниям и режимной наладке оборудования (~800 тыс. тенге). В то же время наибольшую заработную плату ожидают соискатели, претендующие на позиции штурмана на флоте (в среднем от 1,5 млн тенге), инженера в обрабатывающей промышленности (~1,1 млн тенге), а также на позиции руководителя структурных подразделений в коммерческом секторе (~1 млн тенге).

Таким образом, в феврале на ЭБТ заметно снижение активности процесса найма и поиска работы. Вместе с тем высококвалифицированный труд продолжает пользоваться высоким спросом среди работодателей.

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