Депутат Еркин Абиль в кулуарах мажилиса прокомментировал свое предложение о введении в Казахстане единого часового пояса, сообщает Zakon.kz.

Еркин Адиль заявил, что есть разные точки зрения по данному вопросу.

«Кто-то соглашается, кто-то не соглашается. Это нормально. Я свою точку зрения высказал, и я к этому ничего добавлять сейчас не буду – у меня комментариев нет… Тысячи казахстанцев поддерживают решение правительства. Я согласен с тем, что есть определенные проблемы. И эти проблемы мы готовы обсуждать, в том числе со временем учебы, временем работы. Мы изначально рекомендовали местным акиматам. И дальше намерены работать», – добавил он.

При этом он отметил, что идея с переводом времени не принадлежит ему одному.

«Это не моя точка зрения, это не отдельные какие-то депутаты, это научный консенсус – есть рекомендация Международного альянса природного времени. Есть научные изыскания, и правительство принимало решение не просто так, только из-за моего депутатского запроса… Мне комфортно. Посмотрите во сколько заход солнца в Лондоне? В 16:20, по-моему. Это идет как эталон. В Берлине тоже в 16:00, в Киеве тоже в 16:00, в Москве тоже в в это время. Это нормальное природное время», – резюмировал мажилисмен

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