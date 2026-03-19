В Казахстане рассматривают проведение административной амнистии. Об этом на заседании правительства сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов.
По его словам, амнистия затронет граждан, совершивших правонарушения, не представляющие угрозы для безопасности общества и государства. Речь идёт как об отдельных уголовных, так и административных нарушениях.
Кто не подпадёт под амнистию
При этом ряд категорий под амнистию не подпадёт. В частности, она не коснётся лиц, совершивших тяжкие преступления, включая терроризм, экстремизм, коррупционные правонарушения, преступления против несовершеннолетних, а также рецидивистов и разыскиваемых.
Возможное списание штрафов
Отдельно рассматривается вопрос списания штрафов. Планируется проработать механизм полного или частичного аннулирования неисполненных штрафов для физических лиц. Конкретные категории и условия будут определены при подготовке законопроекта.
Сроки и поручения правительства
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил МВД, Минюсту и Генеральной прокуратуре в двухнедельный срок подготовить предложения по реализации амнистии.
Первая административная амнистия
Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев инициировал проведение административной амнистии, подчеркнув, что она станет первой в истории страны и будет касаться правонарушений, не представляющих угрозы безопасности.
По словам Главы государства, новая Конституция открывает новый этап развития Казахстана и предполагает обновление отношений между государством и обществом.
