Кому работодатели готовы платить более 700 тысяч тенге в Казахстане

В июне на электронной бирже труда было опубликовано почти 90 тыс. вакансий. О самых высокооплачиваемых позициях рассказали в министерстве труда и социальной защиты населения РК, сообщает nur.kz.

В Казахстане наблюдается снижение спроса на многие профессии. Так, по данным Минтруда, в июне было опубликовано 89,9 тыс. вакансий и 54,5 тыс. резюме. За месяц их количество снизилось на 5,3% и 26,7% соответственно. Сильнее всего спад затронул неквалифицированных рабочих – количество вакансий сократилось на 10% – с 26,5 тыс. до 23,9 тыс. позиций. Количество резюме уменьшилось сразу на 39% – с 28 тыс. до 17 тыс. единиц.

Снижение спроса наблюдается и в других категориях. Так, например, предложение со стороны среднеквалифицированных работников снизилось почти на треть, составив по итогам месяца 14,7 тыс. резюме, тогда как активность среди соискателей с высокой квалификацией уменьшилась на 11%, с 25,7 тыс. до 22,8 тыс. резюме. Такая ситуация привела к дефициту кадров в отдельных регионах. Кому готовы платить большие зарплаты Стоит отметить, что несмотря на снижение количества вакансий, среди них по-прежнему есть высокооплачиваемые позиции, где работодатели предлагают зарплаты выше среднереспубликанского показателя (340 тыс. тенге).

Так, самые высокие оклады в июне работодатели готовы были предложить руководителям по испытаниям и режимной наладке оборудования – от 700 тыс. тенге в месяц. Еще высокие зарплаты обещали IT-дизайнерам (от 566 тыс. тенге) и инспекторам строительно-монтажных работ (от 550 тыс. тенге). При этом на высокие оклады претендовали начальники отделов в сфере торговли (от 1,9 млн тенге),а также кредитные инспекторы и генеральные директора (от 1,4 млн тенге).

В то же время самыми востребованными, помимо неквалифицированных рабочих, профессиями оказались операторы контакт-центров, охранники и воспитатели, которые не пользовались большой популярностью среди соискателей.

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