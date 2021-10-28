Кому работу! Ускоренные курсы по обучению новой профессии в этом году закончили более 100 костанайцев

Первое это- ускоренные курсы по обучению новой профессии, которые в этом году закончили более 100 человек. Второе — обучение основам предпринимательства, а третье профориентация. Все участники этих направлений на 100% трудоустраиваются.

Сегодня центр занятости работает по трем основным направлениям по трудоустройству костанайцев. Первое — это краткосрочные, профессиональные курсы до 6 месяцев. Тут после бесплатного обучения можно трудоустроиться. С начала года благодаря ускоренным курсам получили новую специальность более 100 человек, и все уже нашли работу. Переобучиться можно на самые различные профессии — от поваров и маляров до электрогазосварщиков.

«В этом году мы направили 122 участника программы, все они трудоустроены у нас. Именно по заявкам работодателей вот у нас закончили курсы 22 человека курсы повара. В этом году еще у нас обучалось 8 человек в агромеханическом заводе по специальности газоэлектросварщик. После окончания курсов они были трудоустроены. И также по специальности швея, по заявке работодателей — это большевичка»,- рассказывает руководитель сектора центра занятости акимата города Костанай Айнур Мусабаева.

Второе направление — основы предпринимательства по проекту «Бастау бизнес». С начала года по этой программе 350 человек получили гранты, на которые они открыли собственное дело. По словам Айнуры Мусабаевой этим направлением в основном пользуются молодые люди. А 3 направление это проф.ориентация по трудоустройству, куда входит проект

«Социальное рабочее место». Суть в том, что государство в течение года субсидирует 35% оплаты труда сотруднику. В этом году по этой программе трудоустроилось 116 человек. При этом в центре занятости говорят, что многое в трудоустройстве зависит и от сезонности.

«Вот сейчас например в данный момент, у нас идет активно перепись населения, и сейчас активно направляем людей, на временное рабочее место. То есть это временно, на какой-то период, в основном сейчас направляем туда. Проекты школы, также туда направляем туда в летний период, когда идет благоустройство школ, направляем на рабочие специальности мужчины как раз идут : строители, сварщики,бетонщики и так далее. В основном рабочие специальности»,- говорит Мусабаева.

В этом году на строительство двух школ в новых районах Костаная по программе Дорожная карта занятости набирали безработных костанайцев. Ранее по этому направлению уже был набор на строительство общежития для автодорожного колледжа. А вообще, в центре занятости напомнили, что в поисках работы соискателям не обязательно приходить к ним. Вакансию можно подобрать на специальном сайте enbek.kz. Там нужно зарегистрироваться в качестве лица, ищущего работу, для этого понадобится ЭЦП. После вы сможете самостоятельно подобрать подходящее рабочее место, которое вам подходит и по зарплате, и по обязанностям

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.