В стране обновили правила оказания жилищной помощи малообеспеченным гражданам. Теперь сумма поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг рассчитывается по единым нормам потребления и «полезной» площади жилья. Помощь выплачивается за счёт местного бюджета.
Сколько средств и сколько семей в Костанае
В Костанае на жилищную помощь в 2025 году направлено чуть более 13,5 млн тенге. По данным городского отдела занятости и социальных программ, поддержку уже получили 421 семья.
Как работают новые нормы
В расчёт берут не всю фактическую площадь квартиры, а «полезную»:
- 18 м² на одного человека;
- 30 м² — для одинокопроживающего.
Лимиты по коммунальным услугам (на одного проживающего) для расчёта компенсации:
- Газ: до 15 м³;
- Холодная вода: до 4 м³;
- Горячая вода: до 2 м³;
- Теплоснабжение: до 0,025 Гкал.
Отдельно нормированы сопутствующие платежи:
- Обслуживание лифтов — не более 1 300 тг за квартиру;
- Абонплата за телефон — не более 1 399 тг на абонента;
- Взносы по кондоминиуму (в т.ч. капремонт) — до 60 тг/м².
Что говорят в акимате
«Отказано в назначении жилпомощи за 9 месяцев текущего года 30 заявителям (за аналогичный период 2024 года — 43). Основные причины — доход семьи превышает сумму расходов на оплату коммунальных услуг либо неполный пакет документов. По заявлению граждан, жилпомощь перечисляется на личные банковские счета либо на счета поставщиков коммунальных услуг», — сообщила руководитель отдела занятости и соцпрограмм Костаная Акбопе Манатова.
Главное отличие от прежнего порядка
Ранее учитывались фактические объёмы потребления без ограничений. Теперь компенсация считается в пределах установленных норм, что делает расчёт единообразным и прозрачным для всех получателей.
Как повысить шансы на одобрение
- Проверьте, чтобы пакет документов был полным.
- Подтвердите уровень доходов семьи.
- Убедитесь, что квитанции и договоры с поставщиками услуг оформлены корректно.
Приём заявлений и перечисление средств осуществляет отдел занятости и социальных программ акимата Костаная; выплата направляется либо получателю, либо напрямую поставщикам услуг по заявлению.
