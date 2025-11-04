USD 528.31 EUR 608.35 RUB 6.55

Кому снизят коммуналку: новые правила жилищной помощи в Костанае

10:23
В стране обновили правила оказания жилищной помощи малообеспеченным гражданам. Теперь сумма поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг рассчитывается по единым нормам потребления и «полезной» площади жилья. Помощь выплачивается за счёт местного бюджета.

Сколько средств и сколько семей в Костанае

В Костанае на жилищную помощь в 2025 году направлено чуть более 13,5 млн тенге. По данным городского отдела занятости и социальных программ, поддержку уже получили 421 семья.

Как работают новые нормы

В расчёт берут не всю фактическую площадь квартиры, а «полезную»:

  • 18 м² на одного человека;
  • 30 м² — для одинокопроживающего.

Лимиты по коммунальным услугам (на одного проживающего) для расчёта компенсации:

  • Газ: до 15 м³;
  • Холодная вода: до 4 м³;
  • Горячая вода: до 2 м³;
  • Теплоснабжение: до 0,025 Гкал.

Отдельно нормированы сопутствующие платежи:

  • Обслуживание лифтов — не более 1 300 тг за квартиру;
  • Абонплата за телефон — не более 1 399 тг на абонента;
  • Взносы по кондоминиуму (в т.ч. капремонт) — до 60 тг/м².

Что говорят в акимате

«Отказано в назначении жилпомощи за 9 месяцев текущего года 30 заявителям (за аналогичный период 2024 года — 43). Основные причины — доход семьи превышает сумму расходов на оплату коммунальных услуг либо неполный пакет документов. По заявлению граждан, жилпомощь перечисляется на личные банковские счета либо на счета поставщиков коммунальных услуг», — сообщила руководитель отдела занятости и соцпрограмм Костаная Акбопе Манатова.

Главное отличие от прежнего порядка

Ранее учитывались фактические объёмы потребления без ограничений. Теперь компенсация считается в пределах установленных норм, что делает расчёт единообразным и прозрачным для всех получателей.

Как повысить шансы на одобрение

  • Проверьте, чтобы пакет документов был полным.
  • Подтвердите уровень доходов семьи.
  • Убедитесь, что квитанции и договоры с поставщиками услуг оформлены корректно.

Приём заявлений и перечисление средств осуществляет отдел занятости и социальных программ акимата Костаная; выплата направляется либо получателю, либо напрямую поставщикам услуг по заявлению.


