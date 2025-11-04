В стране обновили правила оказания жилищной помощи малообеспеченным гражданам. Теперь сумма поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг рассчитывается по единым нормам потребления и «полезной» площади жилья. Помощь выплачивается за счёт местного бюджета.

Сколько средств и сколько семей в Костанае

В Костанае на жилищную помощь в 2025 году направлено чуть более 13,5 млн тенге. По данным городского отдела занятости и социальных программ, поддержку уже получили 421 семья.

Как работают новые нормы

В расчёт берут не всю фактическую площадь квартиры, а «полезную»:

18 м² на одного человека;

на одного человека; 30 м² — для одинокопроживающего.

Лимиты по коммунальным услугам (на одного проживающего) для расчёта компенсации:

Газ: до 15 м³;

до 15 м³; Холодная вода: до 4 м³;

до 4 м³; Горячая вода: до 2 м³;

до 2 м³; Теплоснабжение: до 0,025 Гкал.

Отдельно нормированы сопутствующие платежи:

Обслуживание лифтов — не более 1 300 тг за квартиру;

— не более за квартиру; Абонплата за телефон — не более 1 399 тг на абонента;

— не более на абонента; Взносы по кондоминиуму (в т.ч. капремонт) — до 60 тг/м².

Что говорят в акимате

«Отказано в назначении жилпомощи за 9 месяцев текущего года 30 заявителям (за аналогичный период 2024 года — 43). Основные причины — доход семьи превышает сумму расходов на оплату коммунальных услуг либо неполный пакет документов. По заявлению граждан, жилпомощь перечисляется на личные банковские счета либо на счета поставщиков коммунальных услуг», — сообщила руководитель отдела занятости и соцпрограмм Костаная Акбопе Манатова.

Главное отличие от прежнего порядка

Ранее учитывались фактические объёмы потребления без ограничений. Теперь компенсация считается в пределах установленных норм, что делает расчёт единообразным и прозрачным для всех получателей.

Как повысить шансы на одобрение

Проверьте, чтобы пакет документов был полным.

был полным. Подтвердите уровень доходов семьи.

семьи. Убедитесь, что квитанции и договоры с поставщиками услуг оформлены корректно.

Приём заявлений и перечисление средств осуществляет отдел занятости и социальных программ акимата Костаная; выплата направляется либо получателю, либо напрямую поставщикам услуг по заявлению.

