Кому срочно нужно обратиться в «Отбасы банк»?

За время действия в Казахстане проекта «С дипломом — в село» бюджетные кредиты получили 38 000 казахстанцев. Теперь все они и будущие заемщики будут работать через Отбасы банк. Вся клиентская база ему уже передана. В Костанайский области, их насчитывается больше 3 тысяч, чтобы и дальше обслуживать их без проблем, отмечают в банке, людям нужно самостоятельно открыть у них текущие счета. Причем сделать это нужно до 1 мая.

«Во-первых, вы можете позвонить на номер 300 бесплатный номер. Так же — это можно сделать через приложение Отбасы в сотовом телефоне, скачиваете и там все легко открывается и третий вариант, обратиться к нашим консультантам или работникам банка, сотрудники проконсультируют и быстро откроют текущие счета»,- объясняет начальник отдела КОФ АО «Отбасы банк» Амир Искендиров.

Как отмечают специалисты, все эти изменения позволят упростить работу проекта «С дипломом — в село». Он полностью переведен в цифровой формат. Новые заявки от казахстанцев будут приниматься в режиме онлайн на портале недвижимости otbasybank.kz. В костанайском филиале Отбасы банка подчеркивают, что ожидают большое количество участников. Из-за условий. Максимальная сумма займа составляет до 1500 МРП, а ставка по кредиту равна 0,01%. Заем выдается на приобретение или строительство жилья в том населённом пункте, где специалист работает. Максимальный срок кредита — 15 лет. Главное условие — участник проекта должен отработать в сельской местности по специальности 3 года.

«Участвовать в программе могут казахстанцы любого возраста. Главное, чтобы они имели диплом и работали по ряду профессий. Это специалисты здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта, агропромышленного комплекса, государственные служащие аппаратов акимов сельских округов (за исключением акимов и заместителей акимов)»,- говорит директор КОФ АО «Отбасы банк» Асель Аскарова.

Сейчас, районные акиматы и акиматы городов областного значения, готовят перечень дефицитных кадров. И именно в его рамках и будет оказываться господдержка. Подать заявку на пособие в рамках проекта и заявку на получение бюджетного кредита можно будет одновременно. Дату нового старта приема заявок по проекту «С дипломом — в село!» банк сообщит дополнительно.

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