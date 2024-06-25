Кому теперь запрещено брать потребительские кредиты в Казахстане?

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который призван снизить уровень закредитованности населения. Он должен облегчить долговое бремя казахстанцев.

Брать потребительские кредиты теперь запрещено казахстанцам, имеющим просрочки больше 90 дней. Такова одна из ключевых норм нового закона, который накануне подписал президент страны. Именно она должна помочь сократить количество людей, для кого кредит превратился из возможности в настоящую беду. Сегодня по всей стране таких даже не тысячи, а миллионы. Изменения также коснутся и работы коллекторских агентств, продажу долгов коллекторам приостановят до 2026 года. Ещё одна защита казахстанцев — это обязательная биометрическая идентификация при онлайн-займах.

«В целях снижения мошенничества по кредитам вводится запрет на выдачу электронных банковских займов и онлайн микрокредитов без проведения биометрической идентификации клиента. Также для недопущения одновременного оформления мошеннических кредитов, вводится обязанность банков и МФО передавать сведения по таким заявкам в кредитное бюро, в режиме реального времени», — говорит ведущий специалист управления региональных представителей Костаная агентства РК по регулированию и развитию финрынка Рустем Кусебаев.

Рустем Кусебаев отметил, что с 1 сентября начнет действовать еще одна норма, вступит в силу запрет на выдачу кредитов физлицам без согласия супруга или супруги. Это нововведение направлено на защиту интересов семьи.

«Минимальный размер кредита, при котором требуется получение согласия супруга, а также порядок получения согласия, будет определен нормативным актом агентства. Также, в целях усиления защиты прав граждан в рамках досудебного урегулирования задолженности. Срок уведомления заемщиков при возникновении просрочки сокращается с 20 до 10 календарных дней», — сообщил Рустем Кусебаев.

Еще в новом законе предусмотрено, что военнослужащие на период срочной воинской службы и ещё 60 дней после демобилизации будут освобождены от начисления вознаграждения по займам. Также облегчена процедура банкротства. Теперь для этого не надо предоставлять список кредиторов, копии документов, подтверждающих проведение процедур по урегулированию споров по задолженности. Эти данные будут запрашиваться из кредитного бюро.

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