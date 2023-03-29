Кому увеличить выплаты поручил Президент РК?

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить пособия, выступая на первой сессии Парламента РК VIII созыва, передает Tengrinews.kz.

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В выступлении Президент отдельно остановился на социальной защите людей с особыми потребностями. К этой категории на сегодня относится более 700 тысяч человек.

«Они очень остро ощущают последствия высокой инфляции, в частности, рост цен на продукты и лекарства. Нам необходимо усилить меры поддержки лиц с особыми потребностями и осуществляющих уход за ними», — поручил Глава государства.

Также, по его словам, нельзя оставлять без внимания граждан, потерявших кормильца в семье.

«Поручаю правительству с 1 июля этого года увеличить пособия данной категории лиц на 14,5 процента. У нас есть все основания утверждать, что Казахстан является единственным государством в нашем регионе, которое обеспечивает такую социальную поддержку. В целом система государственной социальной поддержки должна стать проактивной и еще более адресной», — заявил Президент.

Однако, по его словам, любая помощь не должна порождать иждивенчество.

«В первую очередь это касается молодых трудоспособных граждан, которым не следует уповать на пособия. Это постыдное дело для здоровых и полных сил граждан.

В то же время следует проявлять особое внимание в отношении работников, трудящихся во вредных условиях. Для данной категории работников следует ввести специальные выплаты с учетом детального изучения отечественного и международного опыта.

В трудовой сфере помощь государства должна быть направлена прежде всего на точечное упреждение социальных рисков, а не устранение их последствий», — поручил Токаев.

Парламенту и правительству он поручил тесно координировать работу по этому направлению.

«Уверен, что депутаты, представляющие Народную партию Казахстана и Общенациональную социал-демократическую партию, примут самое активное участие в решении важных социальных вопросов», — добавил Глава государства.

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