По состоянию на 1 июля 2025 года различными мерами содействия занятости были охвачены более 15 тыс. лиц с инвалидностью (далее – ЛСИ). Всего на сегодняшний день занятыми являются 110,9 тыс. людей с особыми потребностями (30%).

По состоянию на 1 июля 2025 года в Казахстане проживает 743,9 тыс. лиц с инвалидностью, или 3,7% от общей численности населения, 375,7 тыс. из которых трудоспособного возраста.

В соответствии с Социальным кодексом РК местные исполнительные органы устанавливают квоту рабочих мест для ЛСИ в размере от 2 до 4% от общей численности работающих (при общей численности наемных работников не менее 50 чел.), без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда. За 1 квартал т.г. по квоте трудоустроены 4,8 тыс. ЛСИ.

Также людей с особыми потребностями вовлекают в активные меры содействия занятости. Так, по состоянию на 1 июля т.г. на постоянные рабочие места были трудоустроены 1,8 тыс. человек, на молодежную практику – 141 человек, на социальные рабочие места – 271 человек, на общественные работы – 3,8 тыс. человек, по проекту «Серебряный возраст» – 484 человека, по проекту «Первое рабочее место» – 28 человек, по проекту «Контракт поколений» – 3 человека.

Краткосрочным профессиональным обучением было охвачено 88 человек, обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» – 2,9 тыс. человек.

Для открытия собственного бизнеса гражданам, относящимся к социально-уязвимым слоям населения, предоставляются государственные гранты в размере до 400 МРП (1,6 млн тенге). На сегодняшний день такую поддержку получили 666 ЛСИ.

Также с 2018 года c учетом международного опыта внедрен порядок субсидирования затрат работодателей, связанных с оснащением специального рабочего места для трудоустройства лиц с инвалидностью. В текущем году создано 49 специальных рабочих мест.

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