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Кому в Казахстане хотят запретить выдачу новых потребительских кредитов?

Фотография для новости Казахстанцам хотят законом запретить выдачу новых потребительских кредитов при просрочке

pixabay.com

Казахстанцам предлагается законодательно запретить выдачу новых потребительских кредитов при наличии просрочки по предыдущим займам, сообщила депутат мажилиса Татьяна Савельева, передает КазТАГ.

Законопроект по поправкам по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков предусматривает запрет на выдачу гражданам новых потребительских кредитов при наличии просрочки по кредитам, следует из выступления Савельевой в мажилисе в среду.

По ее словам, также предусматривается запрет на начисление вознаграждения по всем кредитам после 90 дней просрочки, на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей с несовершеннолетними детьми.

Среди поправок есть также нормы о сохранении на банковском счете денег в размере не менее двух прожиточных минимумов при предъявления платежного требования, о введении обязательной отсрочки по кредитам без вознаграждения для солдат-срочников на период воинской службы и другие.

Также, мажилис приступает к работе над поправками по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков. Проект закона разработан по инициативе депутатов, они приняли его в работу сегодня на пленарном заседании.

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