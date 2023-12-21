Кому в Казахстане хотят запретить выдачу новых потребительских кредитов?

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Казахстанцам предлагается законодательно запретить выдачу новых потребительских кредитов при наличии просрочки по предыдущим займам, сообщила депутат мажилиса Татьяна Савельева, передает КазТАГ.
Законопроект по поправкам по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков предусматривает запрет на выдачу гражданам новых потребительских кредитов при наличии просрочки по кредитам, следует из выступления Савельевой в мажилисе в среду.
По ее словам, также предусматривается запрет на начисление вознаграждения по всем кредитам после 90 дней просрочки, на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей с несовершеннолетними детьми.
Среди поправок есть также нормы о сохранении на банковском счете денег в размере не менее двух прожиточных минимумов при предъявления платежного требования, о введении обязательной отсрочки по кредитам без вознаграждения для солдат-срочников на период воинской службы и другие.
Также, мажилис приступает к работе над поправками по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков. Проект закона разработан по инициативе депутатов, они приняли его в работу сегодня на пленарном заседании.