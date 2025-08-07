В случае роста коммунальных тарифов расходы социально уязвимых категорий граждан будут компенсироваться за счёт местных бюджетов. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что в Казахстане существует механизм жилищной помощи: если расходы на коммунальные услуги превышают установленную долю от общего дохода семьи, государство берет на себя часть этих затрат.

«Если расходы на коммунальные услуги превышают 7–10% семейного дохода (в зависимости от региона), всё превышение подлежит компенсации. Эти нормы устанавливаются маслихатами и акиматами. В Астане и Алматы порог выше, в других регионах — ниже», — пояснил Бозумбаев.

Также он сообщил, что в будущем механизм жилищной помощи планируется интегрировать в «социальный кошелёк» — цифровую платформу, через которую граждане смогут получать государственную поддержку. Компенсации, по его словам, будут предоставляться в рамках установленных социальных норм потребления.

«Если, например, в доме площадью 800 или 1000 квадратных метров проживают всего три человека — очевидно, компенсация будет рассчитываться строго по нормативу. А если в трёхкомнатной квартире живут пять-шесть человек — там, конечно, расходы будут компенсированы в полном объёме», — добавил он.

Заместитель Премьер-министра подчеркнул, что основное внимание будет уделено защите социально уязвимых слоёв населения:

«Любая помощь должна доходить до тех, кто действительно в ней нуждается», — подытожил Бозумбаев.

Новая подстанция скорой помощи начала работу в Костанае Как сообщает пресс-служба Костанайской областной станции скорой медицинской помощи, в районе КСК начала работу новая...