В Казахстане установлены доплаты за особые условия труда некоторым работникам в сфере лесного хозяйства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на приказ министра экологии и природных ресурсов РК.
За работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни доплаты в размере 100% от должностного оклада будут получать также работники:
- противопожарных служб лесных пожарных станций;
- лесоустроительных организаций;
- десантники-пожарные авиационной охраны лесов и животного мира.
Доплата выплачивается в течение календарного года.
Соответствующие поправки вводятся в действие с 3 ноября 2024 года.