В Казахстане установлены доплаты за особые условия труда некоторым работникам в сфере лесного хозяйства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на приказ министра экологии и природных ресурсов РК.

За работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни доплаты в размере 100% от должностного оклада будут получать также работники:

противопожарных служб лесных пожарных станций;

лесоустроительных организаций;

десантники-пожарные авиационной охраны лесов и животного мира.

Доплата выплачивается в течение календарного года.

Соответствующие поправки вводятся в действие с 3 ноября 2024 года.

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