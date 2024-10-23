С 2023 года в рамках реализации Концепции миграционной политики РК на 2023-2027 годы для стимулирования добровольного переселения из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы внедрены сертификаты экономической мобильности. Сертификаты предоставляются кандасам и внутренним переселенцам, переехавшим на постоянное место жительства в регионы расселения, определенные Правительством, и предусматривает оказание материальной помощи в приобретении жилья. На сегодняшний день сертификаты выданы 1246 семьям. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты населения РК.

Сертификаты предоставляется единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,2 млн тенге на семью.

Материальная помощь оказывается в форме денежного обязательства местного исполнительного органа для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья в рамках ипотечной программы, утвержденной Национальным банком, и (или) государственной программы жилищного строительства, утвержденной Правительством.

Для приобретения жилья в собственность сертификаты экономической мобильности предоставляется при наличии предварительного договора или договора купли-продажи жилья.

При строительстве жилья сертификаты экономической мобильности предоставляется с учетом наличия в собственности земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов в соответствии с земельным и другим законодательством РК.

Для использования сертификата в качестве части первоначального взноса при покупке жилья необходимо предоставить письмо от банка второго уровня об одобрении выдачи жилищного займа. При этом сертификат экономической мобильности предоставляется для приобретения жилья только в населенном пункте постоянного проживания в регионе прибытия.

Напомним, переселенцам кроме сертификата экономической мобильности также предоставляются следующие меры государственной поддержки:

Субсидия на переезд – единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи (258 440 тг);

Субсидия на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно, в течение 12 месяцев в размере от 15 до 30 МРП в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта (от 55 380 тг до 110 760 тг);

Направление на краткосрочное профессиональное обучение;

Содействие в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы;

Работодателю, оказывающему содействие в межрегиональном переселении, единовременно предоставляется субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого принятого работника, при условии трудоустройства на постоянную работу со сроком не менее 2 лет и обеспечения жильем (1 476 800 тг).

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