Кому в Казахстане разрешат прививаться вакциной Pfizer

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление, передает Tengrinews.kz.

Согласно документу, вакцинации против КВИ подлежат следующие лица:

подростки в возрасте 12 лет и старше;

беременные женщины — с 16-й по 37-ю неделю беременности;

женщины в период лактации — после окончания послеродового периода (через 42 дня).

Отмечается, что перед проведением вакцинации обследование на наличие КВИ и антител к коронавирусу не проводится.

Переболевшие COVID-19 подлежат вакцинации против коронавируса через 6 месяцев после выздоровления с учетом оценки состояния перед вакцинацией. Допускается вакцинация переболевших КВИ через 3 месяца после выздоровления.

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