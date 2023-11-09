Кому в Казахстане спишут кредиты: появилось постановление

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Агентство по регулированию и развитию финансового рынка инициировало изменения в действующие правила предоставления микрокредитов электронным способом. Согласно новой редакции документа, списанию подлежат микрозаймы, которые на казахстанцев повесили мошенники, передает Tengrinews.kz.
В частности, если суд установит факт того, что клиент не получил оформленный на его имя микрокредит, то выдавшая его организация в течение 15 рабочих дней должна:
- принять решение о списании задолженности клиента по данному микрокредиту;
- внести корректировки в кредитную историю клиента в кредитных бюро, направив туда информацию об отсутствии задолженности по данному микрокредиту и количестве просроченных дней по нему;
- вернуть клиенту ранее взысканные суммы задолженности, либо погашенные им самостоятельно.
Вместе с тем, если суд установит, что аферисты смогли оформить на человека кредит по его же вине, за микрофинансовыми организациями сохраняется право требовать с клиента возмещение задолженности по выданному ему микрокредиту.
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