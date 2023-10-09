Кому в Казахстане ужесточат выдачу кредитов?

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка на портале «Открытые НПА» опубликовало проект постановления об изменении условий выдачи кредитов для людей, увлечённых азартными играми, сообщает informburo.kz

«Максимальный уровень коэффициента долговой нагрузки заёмщика, который имеет признаки лица, активно вовлечённого в игорный бизнес, составляет 0,25. Для целей настоящего пункта под таким заёмщиком понимается физическое лицо, которое совершило за последние шесть месяцев более трёх платежей в пользу организатора игорного бизнеса на сумму более 300 тысяч тенге», – говорится в документе.

Отмечается, что такую норму вводят для ужесточения выдачи кредитов игроманам. При этом из документа следует, что будет составлен некий список лиц, которые активно вовлечены в игорный бизнес.

Документ вынесли на обсуждение до 20 октября.

Ранее сообщалось, что разработаны три законопроекта, которые предусматривают внесение 62-х поправок в законодательство в сфере игорного бизнеса. Они направлены на усиление ответственности за нарушение законодательства, профилактику и предупреждение негативных социальных и экономических последствий.

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