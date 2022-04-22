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Кому в Костанайской области оказывают жилищную помощь

total.kz

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Заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Костанайской области Максим Устинов рассказал  о жилищной помощи. С начала года эта помощь оказана уже на сумму 25 миллионов тенге двум тысячам заявителям.

«Жилищная помощь — это именно на оплату коммунальных услуг. Она варьируется в районах и городах от 5 до 10%, то есть человек, который может обратиться он приходит и берется на человека рассчитывается 18 квадратных метров он предоставляет квитанцию об оплате коммунальных услуг. Если сумма например по городу Костанай превышает 5% от дохода семьи, то остальную часть погашается государством»,- отметил Устинов.

Также управлением оказывается помощь в рамках программы Бакытты отбасы, она предусматривает помощь нуждающимся семьям от сельхозтоваропроизводителей и предпринимателей региона по проведению ремонтных работ, обеспечению продуктами питания, необходимым запасом угля и дров. С начала года помощью охвачены более двух тысяч семей, на сумму 79 миллионов тенге.

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