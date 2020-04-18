Стало известно, кому возместят 15 тысяч тенге за коммунальные услуги, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МИИР.

Сообщается, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития разработало механизм, который предполагает оплату коммунальных услуг потребителям, имеющим договор с поставщиками коммунальных услуг.

В регионах, где введен карантин, на абонентские счета следующих категорий граждан в течение двух месяцев будут направлять по 15 тысяч тенге:

— инвалиды 1-й, 2-й, 3-й групп;

— семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

— многодетные семьи;

— инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

— семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, несении воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка;

— пенсионеры с минимальной пенсией и менее;

— граждане, получающие адресную социальную помощь, в том числе одинокие пенсионеры.

Для получения выплаты потребителю нужно подать заявку в акимат через информационные системы или call-центр. В заявке нужно указать ИИН, социальный статус и данные лицевого счета.

Далее акимат проверит предоставленные данные и в случае их достоверности перечислит средства на абонентский счет потребителя коммунальных услуг.

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